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Blamage um UN-Sicherheitsrat: Jetzt ist Merz auch als Außenkanzler gescheitert

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Die Verantwortlichen der „Schmach von New York“: Kanzler Friedrich Merz mit seinem Außenminister Johann Wadephul.
Die Verantwortlichen der „Schmach von New York“: Kanzler Friedrich Merz mit seinem Außenminister Johann Wadephul.
Die Verantwortlichen der „Schmach von New York“: Kanzler Friedrich Merz mit seinem Außenminister Johann Wadephul. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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Jetzt ist Merz auch als Außenkanzler gescheitert

Seit fünf Jahrzehnten bewirbt sich Deutschland um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat – jedes Mal erfolgreich. Doch ausgerechnet der selbsternannte „Außenkanzler“ scheitert. Eine Blamage für Friedrich Merz, die aber handfeste Gründe hat. Eine Einordnung.

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Die Verantwortlichen der „Schmach von New York“: Kanzler Friedrich Merz mit seinem Außenminister Johann Wadephul. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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