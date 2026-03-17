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Frühere Ethikrat-Chefin in Erklärungsnot: Aufgetauchte Habilitationsschrift von Alena Buyx sorgt für neue Verwirrung

Frühere Ethikrat-Chefin in Erklärungsnot: Aufgetauchte Habilitationsschrift von Alena Buyx sorgt für neue Verwirrung

Frühere Ethikrat-Chefin in Erklärungsnot: Aufgetauchte Habilitationsschrift von Alena Buyx sorgt für neue Verwirrung

Sieht sich seit Wochen mit Vorwürfen des österreichischen Plagiatsjägers Stefan Weber konfrontiert: Alena Buyx. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Sieht sich seit Wochen mit Vorwürfen des österreichischen Plagiatsjägers Stefan Weber konfrontiert: Alena Buyx. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Sieht sich seit Wochen mit Vorwürfen des österreichischen Plagiatsjägers Stefan Weber konfrontiert: Alena Buyx. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
JF-Plus Icon Premium Frühere Ethikrat-Chefin in Erklärungsnot
 

Aufgetauchte Habilitationsschrift von Alena Buyx sorgt für neue Verwirrung

Monatelang nicht auffindbar, nun nach hartnäckigem Nachfragen übermittelt: Die Habilitationsschrift von Alena Buyx wirft neue Fragen auf. Nun ist eine Debatte über den Umfang der Arbeit entbrannt.

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Sieht sich seit Wochen mit Vorwürfen des österreichischen Plagiatsjägers Stefan Weber konfrontiert: Alena Buyx. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
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