Staatsrechtler kritisiert Verfassungsschutz: „Wird hier ein Popanz aufgebaut?“

In der Debatte um die AfD widerspricht nun der Leipziger Rechtswissenschaftler Hubertus Gersdorf dem Verfassungsschutz: Im JF-Interview erklärt er, warum ein „ethnisch-kultureller Volksbegriff“ keineswegs verfassungsfeindlich ist – und überrascht damit, was unser Grundgesetz in Wahrheit zu der Frage sagt.