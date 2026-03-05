Konrad-Adenauer-Stiftung beruft Buyx zum „Fellow“

Anzeige

BERLIN. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat die wegen Plagiatsvorwürfen in die Kritik geratene frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, zum neuen „Fellow“ berufen. Die neue Vorsitzende der CDU-nahen Stiftung, Annegret Kramp-Karrenbauer, bezeichnete Buyx in einer Mitteilung als eine „herausragende Persönlichkeit“, die die Arbeit der Stiftung mit ihrer Expertise „um wertvolle Perspektiven bereichern“ werde.

Zuletzt hatte der österreichische Plagiatsgutachter Stefan Weber analysiert, Buyx habe in ihrer Promotion sowie in weiteren Veröffentlichungen systematisch Sekundärzitate übernommen, ohne die Originalquellen selbst zu konsultieren. Die Universität Münster leitete bereits eine Überprüfung der Dissertation ein.

Mit dem sogenannten Fellowship bindet die Stiftung jährlich eine externe Persönlichkeit ein, die einen Blick von außen auf ihre Arbeit werfen soll. Im akademischen Kontext bezeichnet der Begriff Gastmitglieder, die ohne formales Beschäftigungsverhältnis an Forschung und Lehre teilnehmen. Häufig sind solche Programme mit Stipendien verbunden. Nach Angaben der Konrad-Adenauer-Stiftung soll Buyx als Fellow in diesem Jahr insbesondere „die Aufgaben und Inhalte unserer Projekte (…) beeinflussen“. Ziel des Programms sei eine „selbstkritische Reflexion“ der eigenen Arbeit. Die Stiftung spricht von einer „stiftungsübergreifenden Initiative“, die interdisziplinäre Perspektiven einbringen solle.

Alena Buyx wird KAS-Fellow. Manchmal reibt man sich mit Blick auf die eigenen Leute nur noch verwundert die Augen. Die Personalie ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. https://t.co/MgwuswrQbv — Armin Petschner-Multari (@ArminPetschner) March 4, 2026

Buyx berät auch die Bundesregierung

Buyx ist Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Technischen Universität München. Bekannt wurde sie vor allem als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates während Corona, wo sie sich als wahre Maßnahmen-Hardlinierin positionierte . Derzeit gehört sie außerdem dem Expertenrat „Gesundheit und Resilienz“ der Bundesregierung an.

Zuvor hatten bereits der Soziologe Armin Nassehi (2021), der frühere Merkel-Berater Christoph Heusgen (2022), die Meeresforscherin Antje Boetius (2023) sowie der IT-Transformationsberater Lars Zimmermann (2024) die Rolle des Fellows bei der CDU-nahen Stiftung übernommen. (rr)