In Kriminalitätsstatistiken anderer Länder sind die Deutschen kaum ein Faktor. In Österreich sind wir sogar braver, als die Einheimischen. Symbolbild: IMAGO / Sven Simon

Keine Frage der Herkunft? Keine Frage der Herkunft?

So vorbildlich sind deutsche Migranten im Ausland

Deutschland

|

| Autor: Rene Rabeder

|

Deutsche Migranten sind in den Kriminalstatistiken unauffällig. Während in Österreich beispielsweise fast jeder zehnte Algerier im Gefängnis sitzt, liegt die Inhaftierungsquote der Deutschen sogar unter jener der Einheimischen.

Jetzt die JF stärken! Unabhängigen Journalismus unterstützen! Spenden