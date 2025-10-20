Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Plagiats-Affäre weitet sich aus: Neue Vorwürfe gegen Weimer: „Das ist klassischer Internet-Betrug“

Plagiats-Affäre weitet sich aus: Neue Vorwürfe gegen Weimer: „Das ist klassischer Internet-Betrug“

Plagiats-Affäre weitet sich aus: Neue Vorwürfe gegen Weimer: „Das ist klassischer Internet-Betrug“

Immer schwerwiegendere Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Täuschte er seine Anzeigenkunden?
Immer schwerwiegendere Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Täuschte er seine Anzeigenkunden?
Immer schwerwiegendere Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Täuschte er seine Anzeigenkunden? Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
JF-Plus Icon Premium Plagiats-Affäre weitet sich aus
 

Neue Vorwürfe gegen Weimer: „Das ist klassischer Internet-Betrug“

IT-Spezialisten decken auf, wie Minister Weimer „The European“ so programmieren ließ, daß Werbekunden nicht sehen können, wer dafür schreibt. Das Portal sei gar kein Magazin, sondern ein Geschäftsmodell, „um Anzeigenkunden mit Falschangaben zu locken“.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Immer schwerwiegendere Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Täuschte er seine Anzeigenkunden? Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles