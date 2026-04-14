Southport-Untersuchungsausschuss erwägt mehr Internetzensur

Der Täter von Southport, Axel Rudakubana (m.), in einer Gerichtszeichnung. Foto: picture alliance / empics | Elizabeth Cook

Ein Gutachten zu dem dreifachen Messermord in Southport vor zwei Jahren offenbart massive Versäumnisse des Staates und der migrantischen Familie des Täters. Eine der Lösungen sollen aber wohl noch mehr Einschränkungen im Netz sein.