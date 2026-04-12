US-Präsident Donald Trump, Israels Premier Benjamin Netanjahu und der neue Oberste Führer des Iran Modschtaba Chamenei: Was bleibt nach der „Operation Epic Fury“? Fotos: IMAGO / Middle East Images /// IMAGO / Anadolu Agency /// IMAGO / UPI Photo /// IMAGO / Xinhua

Kein Sieg für die USA Kein Sieg für die USA

Wie sich Trump beim Iran-Krieg verzockt

Ausland

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| Autor: Alain de Benoist

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US-Präsident Trump wollte einen schnellen Schlag gegen den Iran ausführen – einen Feind, den er weder kennt noch versteht. Statt eines Regimewechsels zeigen sich nun steigende Ölpreise, militärische Sackgassen und eine mögliche Eskalation im gesamten Nahen Osten. Das ist symptomatisch.

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