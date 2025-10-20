Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Plagiats-Affäre: Groß-Reinemachen bei „The European“: Wann ist Weimer dran?

In Not: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer steht im Mittelpunkt einer Plagiatsaffäre. Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Plagiats-Affäre
 

Groß-Reinemachen bei „The European“: Wann ist Weimer dran?

Hektisch bereinigt das von Kulturstaatsminister Weimer gegründete Portal „The European“ seine Internetseite. Das führt zu skurrilen Ergebnissen. Die vorgeworfenen Plagiate nennt Weimers Unternehmen einen „demokratischen Beitrag zur Debattenkultur“.

