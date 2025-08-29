Messerattacke in Dresden: Polizei sucht diesen Syrer

Anzeige
Dieser Syrer soll in der Straßenbahn das US-Model attackiert und mit einem Messer schwer verletzt haben. Foto: Polizei Dresden/Langhammer, Denny
Die Dresdner Polizei fahndet nach dem Syrer Ismail Alhaj Hussein. Er soll in einer Straßenbahn einen Amerikaner mit einem Messer verletzt haben, nachdem dieser zwei Frauen verteidigte.
DRESDEN. Die Polizei in Dresden hat nach dem Messerangriff auf einen US-Bürger (JF berichtete) in einer Straßenbahn am Wochenende mit einem Fahndungsfoto nach einem zweiten Tatverdächtigen gesucht.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um den Syrer Ismail Alhaj Hussein. Er soll einen 20jährigen Amerikaner mit einem Messer im Gesicht verletzt haben.

Hinweise auf Suche nach Syrer erbeten

Nach Polizeiangaben ist der Mann etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt und trägt kurze, dunkle, glatte Haare sowie braune Augen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Der US-Amerikaner war attackiert worden, weil er laut Polizei einschritt, als zwei Männer weibliche Fahrgäste belästigten. Seit Dienstag sitzt bereits ein 21jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Auch der nun Gesuchte soll an der Tat beteiligt gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen. (rr)

