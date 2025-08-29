Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Umfragesensation: Britische Rechtspartei Reform UK mit absoluter Mehrheit

Umfragesensation: Britische Rechtspartei Reform UK mit absoluter Mehrheit

Umfragesensation: Britische Rechtspartei Reform UK mit absoluter Mehrheit

Der Vorsitzende der Reform Uk, Nigel Farage, lächelt und hebt grüßend die Hand
Der Vorsitzende der Reform Uk, Nigel Farage, lächelt und hebt grüßend die Hand
Der Vorsitzende der Reform Uk, Nigel Farage – seine Partei könnte bei der kommenden Wahl stärkste Kraft werden. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Umfragesensation
 

Britische Rechtspartei Reform UK mit absoluter Mehrheit

Reform UK setzt in Umfragen neue Maßstäbe: Mit bis zu 34 Prozent liegt Nigel Farages Partei deutlich vor Labour und den Tories – und könnte bei der Wahl 2029 sogar die absolute Mehrheit erringen.
Anzeige

LONDON. Die rechte Partei Reform UK liegt bei Wahlumfragen in Großbritannien deutlich auf dem ersten Platz – und könnte sogar eine Mehrheit im Parlament erlangen. Laut aktuellem Stand würde die Partei insgesamt 34 Prozent erzielen – ein Vorsprung von 16 Prozent gegenüber der zweitstärksten Kraft, der Labour-Partei, berichtet die Webseite electionmaps.uk. Labour würde nach aktuellem Stand bei 18 Prozent liegen – ein Minus von beinahe 16 Prozent im Vergleich zur vergangenen Wahl im Juli 2024.

Sollte sie dieses Ergebnis bei der kommenden Wahl 2029 erzielen, würde die Partei insgesamt 407 Sitze im Parlament erhalten. Damit hätte die Partei des Politikers Nigel Farage eine absolute Mehrheit.

Ähnlich stark schneidet die Partei in aktuellen Umfragen des Magazins Politico ab. Am Mittwoch lag Reform UK dort bei 31 Prozent – elf Prozent mehr als die Labour-Partei, die lediglich 20 Prozent erreichen würde. Die Konservative Partei, die bei der vergangenen Wahl noch beinahe 24 Prozent geholt hatte, liegt laut Politico lediglich bei 16 Prozent. Laut electionmaps.uk würde sie derzeit sogar nur 15 Prozent erreichen.

Reform UK verspricht strengen Anti-Migrationskurs

Bereits im Mai hatte die rechte Partei den Wahlkreis Runcorn and Helsby im Nordwesten Englands gewonnen und dabei Labour eine schwere Niederlage bereitet (JF berichtete). Die Reform-Kandidatin Sarah Pochin hatte mit einer knappen Mehrheit von sechs Stimmen gewonnen.

Reform UK, die ursprünglich als Brexit-Partei gegründet wurde, führt ihren aktuellen Wahlkampf vor allem mit einem scharfen Anti-Immigrationskurs. Anfang der Woche versprach Farage, im Falle eines Wahlsiegs innerhalb der nächsten fünf Jahre mindestens 600.000 Migranten auszuweisen. Neuen Migranten, die mit Booten über den Ärmelkanal ankommen, soll der Asylstatus verweigert werden.

Es heißt, daß zwei Milliarden Pfund bereitgestellt werden sollen, um Ländern wie Afghanistan Zahlungen oder Hilfen für die Rücknahme von Migranten anzubieten. Gegen unkooperative Länder sollen möglicherweise Sanktionen verhängt werden. (lb)

Der Vorsitzende der Reform Uk, Nigel Farage – seine Partei könnte bei der kommenden Wahl stärkste Kraft werden. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement