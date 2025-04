Gewalt ist in Deutschlands Schulen auf dem Vormarsch. Ein Leitfaden soll Lehrern nun zeigen, wie sie damit umgehen sollten. (Symbolbild): picture alliance / Photoshot | –

Leitfaden in NRW

Lehrer sollen bei Gewalt an Schulen einfach davonlaufen

Immer mehr Gewalt an Schulen – doch statt klarer Kante rät nun ein Leitfaden Lehrern in NRW zur Flucht. In Fällen von einfacher Körperverletzung soll zudem statt auf Anzeigen auf erzieherische Maßnahmen gesetzt werden.