BERLIN. Mehr als neun Monate nach der Bundestagswahl hat der Wahlprüfungsausschuß des Bundestages dem Parlament empfohlen, den Einspruch des BSW abzulehnen. Laut der Beschlußvorlage sollen die am 23. Februar und bei der Briefwahl abgegebenen Stimmen nicht noch einmal ausgezählt werden. Das BSW war mit 4,981 Prozent am Einzug in den Bundestag gescheitert. Es fehlten 9.529 Zweitstimmen.

Die Partei hatte zahlreiche Auszählfehler geltend gemacht, unter anderem eine Verwechslung mit dem namensähnlichen konservativen „Bündnis Deutschland“, das direkt über dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“ auf den Stimmzetteln stand. Das Brisante: Würde das BSW doch noch in den Bundestag einziehen, hätte die schwarz-rote Bundesregierung keine Mehrheit mehr. Diese war nur zustande gekommen, weil das BSW und die FDP an der Fünfprozenthürde gescheitert waren.

Deshalb reichten Union und SPD 44,9 Prozent der Zweitstimmen für eine absolute Mehrheit der Mandate. Da Vertreter der beiden Fraktionen in dem Wahlprüfungsausschuß die Mehrheit stellen, war mit einer Ablehnung des Einspruchs gerechnet worden. Die AfD hatte vorher erklärt, für eine Neuauszählung stimmen zu wollen (die JF berichtete).

Neuauszählung kommt nun vors Verfassungsgericht

Nach dem Vorliegen der 46seitigen Beschlußvorlage, die das Portal „Table Media“ inzwischen in voller Länge veröffentlicht hat, wird zunächst der zuständige Ausschuß entscheiden und dann das Plenum des Bundestages. Es gilt als ausgeschlossen, daß eine Mehrheit der Parlamentarier anders abstimmen wird als empfohlen.

Die noch amtierende BSW-Chefin Sahra Wagenknecht sagte: „Wenn der Ausschuß die Beschlußempfehlung annimmt, dann haben die Demokratieverächter sich durchgesetzt.“ Das sei für sie wenig überraschend, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Die Angst, daß eine Neuauszählung uns in den Bundestag und die Regierung Merz um ihre Mehrheit bringen könnte, war offenbar zu groß. Immerhin ist jetzt für uns endlich der Weg nach Karlsruhe frei.“



Das heißt: Das BSW wird nun vor dem Bundesverfassungsgericht auf Neuauszählung der Stimmzettel klagen. Die Mehrheit der höchsten deutschen Richter ist von CDU/CSU und SPD nach Karlsruhe entsandt worden. (fh)