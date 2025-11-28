Nach Terroranschlag kündigt Trump Einwanderungsstop aus „Dritte-Welt-Ländern“ an

Anzeige

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat einen vollständigen Stop von Migration aus „Dritte-Welt-Ländern“ angekündigt. Er werde „dem US-System die Möglichkeit geben, sich vollständig zu erholen“, schrieb der 79jährige auf seiner Online-Plattform Truth Social. Welche Länder er genau damit meint, führte der US-Präsident nicht aus.

Hintergrund ist der mutmaßliche Terroranschlag vom Donnerstag. Dort hatte ein Afghane eine Soldatin der Nationalgarde erschossen und einen weiteren schwer verletzt (die JF berichtete). Er hatte mit dem US-Geheimdienst CIA zusammengearbeitet und kam im September 2021 über ein Aufnahmeprogramm legal in die Vereinigten Staaten.

Trump fordert „umgekehrte Migration“

Zudem kündigte Trump an, er wolle „Millionen“ der „illegalen Aufnahmen“ von Ausländern rückgängig machen, die unter seinem Amtsvorgänger Joe Biden passiert sind. Es gehe darum, „jeden zu entfernen, der kein Gewinn für die Vereinigten Staaten ist und unser Land nicht lieben kann“. Auch versprach Trump, Bürgern die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, die „den inneren Frieden untergraben“.

Die USA brauchten dringend eine „umgekehrte Migration“. Die illegale Einwanderung sei „die Hauptursache für soziale Dysfunktionen in den Vereinigten Staaten“, führte Trump aus.

Unter der Amtszeit von Joe Biden kamen insgesamt 185.640 Migranten legal als Flüchtlinge. Im vergangenen Jahr waren es etwa 100.000 – die meisten von ihnen aus Syrien, Afghanistan, Venezuela und dem Kongo. (st)