Pulverfaß CDU/CSU-Fraktion inside: Was ist da wirklich los?

Bundeskanzler Friedrich Merz und Jens Spahn können den Widerstand in der CDU/CSU-Fraktion kaum einfangen. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Medien raunen, CDU/CSU-Fraktionschef Spahn erpresse die Junge Gruppe. Sogar von deren „Zerschlagung“ ist die Rede. Die JF hat sich unter Abgeordneten umgehört und weiß, was wirklich passiert – auch wann die Koalition vermutlich platzt. Ein Hintergrundbericht.