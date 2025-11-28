Anzeige
JF-Exklusiv: Pulverfaß CDU/CSU-Fraktion inside: Was ist da wirklich los?

Bundeskanzler Friedrich Merz und Jens Spahn können den Widerstand in der CDU/CSU-Fraktion kaum einfangen. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
Pulverfaß CDU/CSU-Fraktion inside: Was ist da wirklich los?

Medien raunen, CDU/CSU-Fraktionschef Spahn erpresse die Junge Gruppe. Sogar von deren „Zerschlagung“ ist die Rede. Die JF hat sich unter Abgeordneten umgehört und weiß, was wirklich passiert – auch wann die Koalition vermutlich platzt. Ein Hintergrundbericht.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Jens Spahn können den Widerstand in der CDU/CSU-Fraktion kaum einfangen. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
