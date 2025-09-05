Anzeige
Altkanzlerin Angela Merkel: Die Chritdemokratin öffnete 2015 die Grenze und veränderte Deutschland grundlegend. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
In zehn Grafiken – Wie die Massenmigration Deutschland veränderte

Zehn Jahre nach Merkels Grenzöffnung sind die Folgen sichtbar: mehr Asylmigration, mehr Einbürgerungen, neue Ängste, veränderte Kriminalität. Die Bevölkerung wächst, die Schulen ächzen. Und die AfD avanciert zur stärksten Kraft in der Bundesrepublik.

