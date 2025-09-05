Seit zehn Jahren im Fiebertraum

Epidemie des Wahnsinns: Am Münchner Hauptbahnhof werden Flüchtlinge am 5. September 2015 euphorisch begrüßt. Foto: picture alliance / dpa | Sven Hoppe

Vor zehn Jahren ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel die Grenzen für den Ansturm an Armutseinwanderern offen. Nicht Armut, nicht Hunger oder Kriege waren der Auslöser, sondern eine „höhere Ethik“. Was verbirgt sich dahinter? Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.