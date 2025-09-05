Anzeige
Grenzöffnung 2015: Seit zehn Jahren im Fiebertraum

Epidemie des Wahnsinns: Am Münchner Hauptbahnhof werden Flüchtlinge am 5. September 2015 euphorisch begrüßt. Foto: picture alliance / dpa | Sven Hoppe
Seit zehn Jahren im Fiebertraum

Vor zehn Jahren ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel die Grenzen für den Ansturm an Armutseinwanderern offen. Nicht Armut, nicht Hunger oder Kriege waren der Auslöser, sondern eine „höhere Ethik“. Was verbirgt sich dahinter? Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

Abonnement