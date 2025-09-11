Dirigent aus Israel: Münchner Philharmoniker dürfen nicht auftreten

Anzeige

GENT. Das Flanders Festival in Gent hat das für den 18. September geplante Konzert der Münchner Philharmoniker mit ihrem künftigen Chefdirigenten Lahav Shani abgesagt. Begründet wurde die Entscheidung mit Shanis Rolle als Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra.

Auf seiner Homepage sprach der Veranstalter vom „genozidalen Regime in Tel Aviv“, von dem Shani sich nicht distanziert habe.

Shani leitet Münchner Philharmoniker seit 2023

Die Münchner Philharmoniker und die Stadt reagierten empört. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärte, er könne die Entscheidung nicht nachvollziehen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nannte die Absage „blanken Antisemitismus“ und eine „Schande für Europa“.

Der 36 Jahre alte Dirigent Shani leitet seit 2020 das Israel Philharmonic Orchestra. Im Februar 2023 wurde er von den Münchner Philharmonikern zum Nachfolger von Waleri Gergijew ernannt, der nach Beginn Rußlands Krieges gegen die Ukraine sein Amt verlor. (rr)