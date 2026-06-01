Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
AfD Bundestagsfraktion, Spritpreise, Steuern runter
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Streit um „queeres“ Straßenfest: CSDs sind eben gleicher

Streit um „queeres“ Straßenfest: CSDs sind eben gleicher

Streit um „queeres“ Straßenfest: CSDs sind eben gleicher

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Fahnen des CSD in Dresden.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Fahnen des CSD in Dresden.
Ministerpräsident Kretschmer stellt sich hinter den Dresdner CSD. Fotos: picture alliance/dpa | Robert Michael / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael
JF-Plus Icon Premium Streit um „queeres“ Straßenfest
 

CSDs sind eben gleicher

In Dresden wollen die Veranstalter des CSD einfach nicht akzeptieren, dass ihr Straßenfest von den Behörden nicht mehr als politische Versammlung gewertet wird – trotz eines Gerichtsurteils. Und der Ministerpräsident liefert ihnen auch noch Schützenhilfe. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ministerpräsident Kretschmer stellt sich hinter den Dresdner CSD. Fotos: picture alliance/dpa | Robert Michael / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles