CSDs sind eben gleicher

Ministerpräsident Kretschmer stellt sich hinter den Dresdner CSD. Fotos: picture alliance/dpa | Robert Michael / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

In Dresden wollen die Veranstalter des CSD einfach nicht akzeptieren, dass ihr Straßenfest von den Behörden nicht mehr als politische Versammlung gewertet wird – trotz eines Gerichtsurteils. Und der Ministerpräsident liefert ihnen auch noch Schützenhilfe. Ein Kommentar.