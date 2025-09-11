Iryna, Liana und der mörderische Multikulturalismus

Der Mord an der jungen Ukrainerin durch einen polizeibekannten Schwarzen rüttelt auf und zwingt zum politischen Umdenken. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited / JF-Montage

Die Bilder vom Todeskampf der jungen Frau rütteln auf. Der Mord durch einen Schwarzen in den USA läßt sich nicht unter den Teppich kehren. Denn auch Präsident Trump nimmt sich der Sache an; zum Ärger der Multikulturalismus-Propagandisten. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.