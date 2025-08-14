Wenn Transfrau den Männermantel öffnet

Mantel auf: Wer im Rechtssinn kein „Mann“ mehr ist, kann straffrei exhibitionieren. Foto: IMAGO / Depositphotos

Nur, wer laut Gesetz als Mann gilt, kann sich nach Paragraph 183 strafbar machen, wenn er sich entblößt. Doch warum werden Frauen nicht belangt? Und was ist eigentlich mit sogenannten Transfrauen? Was das Bundesministerium der Justiz dazu sagt.