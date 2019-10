Nordrhein-Westfalen: Lucassen ist neuer AfD-Landeschef

KALKAR. Die nordrhein-westfälische AfD hat den Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen zu ihrem neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er setzte sich mit 59,95 Prozent der Stimmen gegen den bisherigen Co-Landeschef Thomas Röckemann durch. Zuvor hatten die rund 540 Delegierten im niederrheinischen Kalkar in einer Abstimmung das System der Doppelspitze abgeschafft, berichtete die Nachrichtenagentur dpa.

In seiner Bewerbungsrede hatte Lucassen gesagt, Nordrhein-Westfalen sei der Schlüssel zu einer neuen Deutschlandpolitik. Den brauche es, „um unser Land zurückzuholen“. Zugleich warnte er jedoch davor, vor dem Hintergrund der jüngsten AfD-Erfolge in Sachsen und Brandenburg die Arbeit der dortigen Landesverbände zu kopieren. Das sei falsch und zeuge „von grenzenloser Naivität“ und lasse die unterschiedlichen Lebensverhältnisse außer Acht.

Weidel mahnt Verantwortung des Verbandes an

Vor der Wahl von Lucassen hatte die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, die Bedeutung des nordrhein-westfälischen Landesverbandes mit seinen rund 5.300 Mitgliedern betont. „Ihr habt eine große Verantwortung, weckt diesen so wichtigen Landesverband, weckt den schlafenden Riesen.“

Nachdem beim Parteitag in Warburg im Sommer neun der zwölf Vorstandsmitglieder von ihren Ämtern zurückgetreten waren, hatte ein sogenannter Rumpfvorstand aus Co-Landeschef Röckemann und zwei Stellvertretern den Verband geführt. Sie traten am Samstag zurück und machten so den Weg für die Neuwahl frei. (ag)