„Wir stehen zu unserem Staat und seinen Institutionen“

Rüdiger Lucassen: Warum es sich für Deutschland zu kämpfen lohnt. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen weist Äußerungen des Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke, für Deutschland lohne es nicht zu kämpfen, zurück – im Plenum des Bundestags. Dafür soll er sanktioniert werden. Die JF dokumentiert seine Antwort an die Fraktionsspitze.