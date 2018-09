Was geschah diesen Sommer wirklich in Südspanien, an der Straße von Gibraltar? Welche Rolle spielt dabei Marokko? Wie hat die Flüchtlingswelle in den vergangenen Jahren Deutschland verändert? Ist es wirklich unmöglich, Grenzen zu schützen? Und ist die Massenmigration eine unabwendbare Naturgewalt, wie deutsche Medien den Bürgern weismachen wollen?

JF-TV geht diesen Fragen nach. Begleiten Sie uns ans südwestliche Ende Europas und darüber hinaus, bis wir wieder, wie die große Zahl der Flüchtlinge, in Deutschland ankommen. Wir waren in Spanien und haben ein Land erlebt, das bislang von der Asylkrise verschont blieb, nun aber zum nächsten Einfallstor nach Europa werden könnte.

Was den Spaniern dann blüht, ließ und läßt sich in Deutschland beobachten: Von Köln bis Chemnitz – verklärt und beschönigt durch zahhlreiche Medien: FLÜCHTLINGSLÜGEN 2018. Die große JF-TV Dokumentation zum Stand der Asylkrise.