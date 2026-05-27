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Pedro Sánchez unter Druck: Razzia bei Spaniens Sozialisten PSOE lässt Regierung wanken

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Polizisten sichern in Madrid den Eingang der PSOE-Parteizentrale.
Polizisten sichern in Madrid den Eingang der PSOE-Parteizentrale.
Polizisten sichern in Madrid den Eingang der PSOE-Parteizentrale. Foto: picture alliance / Anadolu | Diego Radames
JF-Plus Icon Premium Pedro Sánchez unter Druck
 

Razzia bei Spaniens Sozialisten PSOE lässt Regierung wanken

Spanien erlebt einen echten Polit-Thriller. Eine Razzia gegen die Regierungspartei PSOE erschüttert das Land. Es sind nicht die ersten Ermittlungen dieser Art gegen die Sozialisten von Ministerpräsident Sánchez.

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Polizisten sichern in Madrid den Eingang der PSOE-Parteizentrale. Foto: picture alliance / Anadolu | Diego Radames
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