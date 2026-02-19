USA planen Online-Portal, um EU-Zensur zu umgehen

Anzeige

WASHINGTON D.C. Das US-Außenministerium unter Marco Rubio will ein Online-Portal eröffnen, das es europäischen Nutzern ermöglichen soll, Sperrungen durch europäische Regierungen zu umgehen. Die Trump-Regierung sieht darin ein Mittel zur Zensurbekämpfung, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei anonyme Quellen berichtet.

Das Portal soll demnach unter der Adresse www.freedom.gov abrufbar sein. Wie genau es funktionieren soll, ist unklar. Möglicherweise greift die US-Regierung dafür auf die VPN-Technologie zurück, mit deren Hilfe Nutzer simulieren können, daß sie sich in einem anderen Land befinden.

Aktuell ist unter der Adresse der Schriftzug „Freedom is Coming“ zu sehen. Darunter steht auf Deutsch, sofern man die Seite aus Deutschland abruft: „Information ist Macht. Beanspruche dein Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung. Macht euch bereit.“

Zensur-Kritik steht in der Nationalen Sicherheitsstrategie

Wann das Portal starten könnte, ist unbekannt. Nach Reuters-Informationen war aber eigentlich geplant, den Startschuß auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu geben. Demnach gibt es aber Bedenken einiger Beamter innerhalb des US-Außenministeriums gegen das Projekt. Ein Ministeriumssprecher dementierte diese Information jedoch.

Der Sprecher betonte zugleich: „Digitale Freiheit ist für das US-Außenministerium eine Priorität, und dazu gehört auch die Verbreitung von Technologien zum Schutz der Privatsphäre und zur Umgehung der Zensur, wie beispielsweise VPNs.“

Vertreter der US-Regierung haben immer wieder Kritik an der Internetregulierung in Europa geübt. So prangert auch die im November 2025 veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie an, die Europäische Union unterminiere politische Freiheit und mache sich der „Zensur von freier Meinungsäußerung“ und der „Unterdrückung von politischer Opposition“ schuldig. (ser)