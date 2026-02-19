Anzeige
Zwei Männer stehen mit ernsten Gesichtern nebeneinander: Justizminister Gérald Darmanin (Renaissance-Partei) und Ex-Präsident François Hollande (Parti socialiste) distanzieren sich vom LFI
Justizminister Gérald Darmanin (Renaissance-Partei) und Ex-Präsident François Hollande (Parti socialiste) distanzieren sich vom LFI. Foto: IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Bestimage
JF-Plus Icon Premium Frankreich
 

Mordfall Quentin: „Die LFI hat ihr Gesicht gezeigt“

Nach dem Mord an dem Identitären Quentin D. rücken alle linken Parteien Frankreichs von der linksextremen LFI ab. Justizminister Gérald Darmanin und Ex-Präsident François Hollande werfen ihr Nähe zur Gewalt vor.

