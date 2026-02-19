Italien muß 76.000 Euro an Rackete-NGO zahlen

Anzeige

PALERMO. Ein Gericht in Palermo hat den italienischen Staat zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 76.000 Euro an die deutsche Organisation „Sea-Watch“ verurteilt. Hintergrund ist ein Streitfall aus dem Jahr 2019, berichtet die dpa. Damals steuerte die deutsche Kapitänin Carola Rackete das Schiff „Sea-Watch 3“ mit 40 Migranten an Bord trotz eines Verbots der italienischen Regierung in den Hafen von Lampedusa.

Sea-Watch bezeichnet sich selbst als Hilfsorganisation, die in Seenot geratene Migranten vor dem Ertrinken rettet und nach Europa bringt. Dagegen betrachten Kritiker die Organisation als kriminelle Schlepperbande.

Italien muß Kosten von „Sea Watch“ übernehmen

Als Rackete mit dem Schiff in den Hafen einfuhr, „touchierte“ sie dem dpa-Bericht zufolge ein Polizeiboot. Dem damaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini zufolge „rammte“ sie das Polizeiboot. Das Schiff wurde beschlagnahmt, Rackete unter Hausarrest gestellt und wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung angeklagt.

Die Ermittlungen gegen die Deutsche, die von Juli 2024 bis September 2025 über die Liste der Linkspartei Abgeordnete im EU-Parlament war (JF berichtete), wurden später auf Anordnung eines Gerichts eingestellt. Nun entschied das Gericht in Palermo, daß der italienische Staat die Kosten für Hafengebühren und Schiffsdiesel sowie die Anwaltskosten von Sea-Watch übernehmen muß.

Meloni wirft Richtern Sabotage vor