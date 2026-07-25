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Richard Wagners Kunstreich: Vor 150 Jahren begannen die Bayreuther Festspiele

Richard Wagners Kunstreich: Vor 150 Jahren begannen die Bayreuther Festspiele

Richard Wagners Kunstreich: Vor 150 Jahren begannen die Bayreuther Festspiele

Man sieht den riesigen Kopf Richard Wagners neben dem Gebäude der Bayreuther Festspiele thronen
Man sieht den riesigen Kopf Richard Wagners neben dem Gebäude der Bayreuther Festspiele thronen
Das Gebäude der Bayreuther Festspiele, Komponist Richard Wagner. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON / Gemeinfrei / Montage: JF
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Vor 150 Jahren begannen die Bayreuther Festspiele

Bayreuth war von Anfang an mehr als Oper: Richard Wagner baute sich sein eigenes Reich für den „Ring“, lockte Könige, Kaiser und Europas Hautevolee an – und schuf einen Festspielmythos, der bald auch politisch gefährlich aufgeladen wurde.

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Das Gebäude der Bayreuther Festspiele, Komponist Richard Wagner. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON / Gemeinfrei / Montage: JF
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