Vor 150 Jahren begannen die Bayreuther Festspiele

Das Gebäude der Bayreuther Festspiele, Komponist Richard Wagner. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON / Gemeinfrei / Montage: JF

Bayreuth war von Anfang an mehr als Oper: Richard Wagner baute sich sein eigenes Reich für den „Ring“, lockte Könige, Kaiser und Europas Hautevolee an – und schuf einen Festspielmythos, der bald auch politisch gefährlich aufgeladen wurde.