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Milliarden für eine Illusion: Warum „grüner Stahl“ eine ganze Branche in die Existenzkrise stürzt

Milliarden für eine Illusion: Warum „grüner Stahl“ eine ganze Branche in die Existenzkrise stürzt

Milliarden für eine Illusion: Warum „grüner Stahl“ eine ganze Branche in die Existenzkrise stürzt

Die Salzgitter AG baut darauf, dass „grüner Stahl“ eine Wende bringt: Gunnar Groeblers Unternehmen drohen massive Schwierigkeiten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | - /// picture alliance/ABBfoto | - /// JF-Montage von K. Singer mit KI
Die Salzgitter AG baut darauf, dass „grüner Stahl“ eine Wende bringt: Gunnar Groeblers Unternehmen drohen massive Schwierigkeiten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | - /// picture alliance/ABBfoto | - /// JF-Montage von K. Singer mit KI
Die Salzgitter AG baut auf „grünen Stahl“: Konzernchef Gunnar Groebler vertraut auf eine Utopie. Foto: picture alliance / dts-Agentur | – /// picture alliance/ABBfoto | – /// JF-Montage von K. Singer mit KI
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Warum „grüner Stahl“ eine ganze Branche in die Existenzkrise stürzt

Die deutsche Stahlindustrie produziert so wenig wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Auch Wasserstoffpläne und staatliche Milliarden lösen das eigentliche Problem nicht – sie treiben die Kosten nur nach oben. Eine Analyse.

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Die Salzgitter AG baut auf „grünen Stahl“: Konzernchef Gunnar Groebler vertraut auf eine Utopie. Foto: picture alliance / dts-Agentur | – /// picture alliance/ABBfoto | – /// JF-Montage von K. Singer mit KI
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