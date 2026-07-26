Warum „grüner Stahl“ eine ganze Branche in die Existenzkrise stürzt

Die Salzgitter AG baut auf „grünen Stahl“: Konzernchef Gunnar Groebler vertraut auf eine Utopie. Foto: picture alliance / dts-Agentur | – /// picture alliance/ABBfoto | – /// JF-Montage von K. Singer mit KI

Die deutsche Stahlindustrie produziert so wenig wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Auch Wasserstoffpläne und staatliche Milliarden lösen das eigentliche Problem nicht – sie treiben die Kosten nur nach oben. Eine Analyse.