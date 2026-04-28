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Geopolitik und Währungsmacht: Stürzt das Petrodollar-System über den Irankrieg?

Geopolitik und Währungsmacht: Stürzt das Petrodollar-System über den Irankrieg?

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US-Flugzeugträger USS Abraham Lincolm im Persischen Golf: Der Irankrieg setzt das Petrodollar-System unter Druck.
US-Flugzeugträger USS Abraham Lincolm im Persischen Golf: Der Irankrieg setzt das Petrodollar-System unter Druck.
US-Flugzeugträger USS Abraham Lincolm im Persischen Golf: Der Irankrieg setzt das Petrodollar-System unter Druck. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S. Navy
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Stürzt das Petrodollar-System über den Irankrieg?

Der Krieg gegen den Iran legt die strukturellen Schwächen des Petrodollar-Systems offen und verleiht dem Yuan zusätzlichen Auftrieb. Doch trotz wachsender Zweifel an der US-Sicherheitsgarantie fehlen bislang belastbare Alternativen zum Dollar.

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US-Flugzeugträger USS Abraham Lincolm im Persischen Golf: Der Irankrieg setzt das Petrodollar-System unter Druck. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S. Navy
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