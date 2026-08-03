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Dramatische Gewinnverluste: Deutschlands Autobauer stecken im Tal der Tränen

Dramatische Gewinnverluste: Deutschlands Autobauer stecken im Tal der Tränen

Dramatische Gewinnverluste: Deutschlands Autobauer stecken im Tal der Tränen

Autobauer in der Krise: Die Autos, in diesem Fall von Mercedes, sind da, aber keine Kunden.
Autobauer in der Krise: Die Autos, in diesem Fall von Mercedes, sind da, aber keine Kunden.
Die Autos, in diesem Fall von Mercedes, sind da, aber keine Kunden. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
JF-Plus Icon Premium Dramatische Gewinnverluste
 

Deutschlands Autobauer stecken im Tal der Tränen

Von Wolfsburg bis München – die deutschen Autobauer haben mit Gewinneinbrüchen und schrumpfenden Umsätzen zu kämpfen. Die Halbjahreszahlen 2026 zeichnen das Bild einer Branche im Abwärtssog. Dagegen sollen radikale Schritte helfen.

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Die Autos, in diesem Fall von Mercedes, sind da, aber keine Kunden. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
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