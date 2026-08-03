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„Power of Siberia 2“: Im Gaspoker hat China das bessere Blatt

„Power of Siberia 2“: Im Gaspoker hat China das bessere Blatt

„Power of Siberia 2“: Im Gaspoker hat China das bessere Blatt

Chinas Xi Jinping (r.) geht voran, Russlands Präsident Wladimir Putin folgt.
Chinas Xi Jinping (r.) geht voran, Russlands Präsident Wladimir Putin folgt.
Chinas Xi Jinping (r.) geht voran, Russlands Präsident Wladimir Putin folgt. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Alexander Kazakov/Russian Govern
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Im Gaspoker hat China das bessere Blatt

Russland braucht dringend einen neuen Absatzmarkt für jenes Gas, das einst nach Europa strömte. China weiß das und verlangt für die Pipeline „Power of Siberia 2“ Bedingungen, die Moskau vor dem Ukrainekrieg niemals akzeptiert hätte.

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Chinas Xi Jinping (r.) geht voran, Russlands Präsident Wladimir Putin folgt. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Alexander Kazakov/Russian Govern
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