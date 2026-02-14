Starlink ist wichtig für Resilienz der Ukraine

Neben Drohnen und Munition ist auch Technik wie die von Starlink für die Ukraine überlebensnotwendig an der Front. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Im Ukrainekrieg spielt das Internetnetzwerk Starlink eine wichtige Rolle; für beide Kriegsparteien. Da Rußland nun nicht mehr darauf zurückgreifen kann, verschiebt sich die Dynamik an der Front. Ferdinand Vogel berichtet für die JF aus der Ukraine.