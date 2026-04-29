Im Osten was Neues

Ukrainische Soldaten bereiten eine Drohne für den Einsatz vor. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nikoletta Stoyanova

Die Kräfte im Luftraum verschieben sich. Der Ukraine gelingt es zunehmend, Russlands Flugabwehr mit Drohnenschwärmen zu überwältigen und Schläge tief im Hinterland durchzuführen. Am Boden ist die Lage für Moskaus Soldaten ebenfalls nicht einfach. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.