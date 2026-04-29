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Lagebericht: Im Osten was Neues

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Ukraine wendet das Blatt im Luftkrieg: Ukrainische Soldaten bereiten eine Drohne für den Einsatz vor.
Ukraine wendet das Blatt im Luftkrieg: Ukrainische Soldaten bereiten eine Drohne für den Einsatz vor.
Ukrainische Soldaten bereiten eine Drohne für den Einsatz vor. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nikoletta Stoyanova
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Im Osten was Neues

Die Kräfte im Luftraum verschieben sich. Der Ukraine gelingt es zunehmend, Russlands Flugabwehr mit Drohnenschwärmen zu überwältigen und Schläge tief im Hinterland durchzuführen. Am Boden ist die Lage für Moskaus Soldaten ebenfalls nicht einfach. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.

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Ukrainische Soldaten bereiten eine Drohne für den Einsatz vor. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nikoletta Stoyanova
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