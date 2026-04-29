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Moskaus Wut auf Rom: Meloni lässt sich nicht vom italienischen Kurs abbringen

Moskaus Wut auf Rom: Meloni lässt sich nicht vom italienischen Kurs abbringen

Moskaus Wut auf Rom: Meloni lässt sich nicht vom italienischen Kurs abbringen

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lassen die Beleidigungen aus Washington und Moskau kalt.
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lassen die Beleidigungen aus Washington und Moskau kalt.
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lassen die Beleidigungen aus Washington und Moskau kalt. Foto: picture alliance / NurPhoto | Alessandro Bremec
JF-Plus Icon Premium Moskaus Wut auf Rom
 

Meloni lässt sich nicht vom italienischen Kurs abbringen

Egal ob die Pöbeleien aus Washington oder Moskau kommen, Italiens Ministerpräsidentin Meloni ist unbeeindruckt. Sie beweist nicht nur taktisches Kalkül auf dem internationalen Parkett. Sie behält ihr Ziel im Blick. Von Marco Gallina.

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Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lassen die Beleidigungen aus Washington und Moskau kalt. Foto: picture alliance / NurPhoto | Alessandro Bremec
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