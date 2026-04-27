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Mali: Wüstenkrieger vertreiben Moskaus Afrikakorps

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Mali: Wüstenkrieger vertreiben Moskaus Afrikakorps

Moskau auf dem Rückzug: Bilder in den sozialen Medien sollen zeigen, wie Russlands "Africa Corps" sich in Mali zurück zieht.
Moskau auf dem Rückzug: Bilder in den sozialen Medien sollen zeigen, wie Russlands "Africa Corps" sich in Mali zurück zieht.
Bilder in den sozialen Medien sollen zeigen, wie Russlands „Africa Corps“ sich in Mali zurück zieht. Foto: warsurv X / Screenshot JF
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Wüstenkrieger vertreiben Moskaus Afrikakorps

Das sogenannte Afrikakorps Moskaus verliert derzeit an Ansehen auf dem afrikanischen Kontinent. Was vom Kreml als militärischer Exportschlager gedacht war, offenbart in Mali seine Schwächen im Kampf gegen Rebellen.

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Bilder in den sozialen Medien sollen zeigen, wie Russlands „Africa Corps“ sich in Mali zurück zieht. Foto: warsurv X / Screenshot JF
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