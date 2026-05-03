Abchasien sitzt zwischen den Stühlen

Badra Gunba, Präsident von Abchasien, schwenkt die Nationalflagge: Ein Volk mit starkem Wunsch nach Unabhängigkeit. Foto: picture alliance/dpa/TASS | Dmitry Feoktistov

Abchasien ist ein für die meisten Deutschen unbekanntes Land. Der Chef der dortigen Industrie- und Handelskammer, Wolfgang Matzke, spricht mit der JUNGEN FREIHEIT über blühende Landschaften und den Einfluss Russlands und der EU auf die Region.