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JF-Interview: Abchasien sitzt zwischen den Stühlen

JF-Interview: Abchasien sitzt zwischen den Stühlen

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Das Bild zeigt den Präsidenten von Abchasien, Badra Gunba.
Das Bild zeigt den Präsidenten von Abchasien, Badra Gunba.
Badra Gunba, Präsident von Abchasien, schwenkt die Nationalflagge: Ein Volk mit starkem Wunsch nach Unabhängigkeit. Foto: picture alliance/dpa/TASS | Dmitry Feoktistov
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Abchasien sitzt zwischen den Stühlen

Abchasien ist ein für die meisten Deutschen unbekanntes Land. Der Chef der dortigen Industrie- und Handelskammer, Wolfgang Matzke, spricht mit der JUNGEN FREIHEIT über blühende Landschaften und den Einfluss Russlands und der EU auf die Region.

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Badra Gunba, Präsident von Abchasien, schwenkt die Nationalflagge: Ein Volk mit starkem Wunsch nach Unabhängigkeit. Foto: picture alliance/dpa/TASS | Dmitry Feoktistov
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