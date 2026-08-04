Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Interview zum Sturm auf Ceuta: Spanischer EU-Abgeordneter: Pedro Sánchez schmiedet kriminelle Pläne

JF-Interview zum Sturm auf Ceuta: Spanischer EU-Abgeordneter: Pedro Sánchez schmiedet kriminelle Pläne

JF-Interview zum Sturm auf Ceuta: Spanischer EU-Abgeordneter: Pedro Sánchez schmiedet kriminelle Pläne

Das Bild zeigt den spanischen EU-Abgeordneten Hermann Tertsch. Er ist ein enschiedener Gegner von Pedro Sánchez.
Das Bild zeigt den spanischen EU-Abgeordneten Hermann Tertsch. Er ist ein enschiedener Gegner von Pedro Sánchez.
Der spanische EU-Parlamentarier Hermann Tertsch: Schwere Vorwürfe gegen Ministerpräsident Sánchez erhoben. Fotos: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Szilard Koszticsak / picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA Montage: KI / JF
JF-Plus Icon Premium JF-Interview zum Sturm auf Ceuta
 

Spanischer EU-Abgeordneter: Pedro Sánchez schmiedet kriminelle Pläne

Der spanische EU-Abgeordnete Hermann Tertsch spricht im Interview mit der JUNGEN FREIHEIT über den Ansturm auf Ceuta, die aggressive marokkanische Außenpolitik und die kriminellen Schwulensaunas der Familie von Ministerpräsident Sánchez.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der spanische EU-Parlamentarier Hermann Tertsch: Schwere Vorwürfe gegen Ministerpräsident Sánchez erhoben. Fotos: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Szilard Koszticsak / picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA Montage: KI / JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles