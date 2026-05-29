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Gesetz beschlossen: Schweden verbietet die Verwandtenehe – die Begründung lässt aufhorchen

Gesetz beschlossen: Schweden verbietet die Verwandtenehe – die Begründung lässt aufhorchen

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Der Chef der Schwedendemokraten, Jimmie Åkesson, mit Ministerpräsident Ulf Kristersson
Der Chef der Schwedendemokraten, Jimmie Åkesson, mit Ministerpräsident Ulf Kristersson
Chef der Schwedendemokraten Åkesson (l.) mit Regierungschef Kristersson: Auswirkungen der Migration händeln. Foto: picture alliance / TT NYHETSBYRÅN | Anders Wiklund/TT
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Schweden verbietet die Verwandtenehe – die Begründung lässt aufhorchen

In Schweden dürfen Cousins demnächst nicht mehr ihre Cousinen heiraten. Worauf zielt diese Maßnahme? Die Antwort der Regierung ist eindeutig: Es hat etwas mit Migration zu tun.

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Chef der Schwedendemokraten Åkesson (l.) mit Regierungschef Kristersson: Auswirkungen der Migration händeln. Foto: picture alliance / TT NYHETSBYRÅN | Anders Wiklund/TT
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