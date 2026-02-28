Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Attentat auf Schwedens Ministerpräsident: Mord an Olof Palme und das Rätseln über die Hinter­männer

Attentat auf Schwedens Ministerpräsident: Mord an Olof Palme und das Rätseln über die Hinter­männer

Attentat auf Schwedens Ministerpräsident: Mord an Olof Palme und das Rätseln über die Hinter­männer

Das Attentat auf Olof Palme war ein Schock für Schweden, das für große Anteilnahme sorgte.
Das Attentat auf Olof Palme war ein Schock für Schweden, das für große Anteilnahme sorgte.
Das Attentat auf Olof Palme war ein Schock für Schweden, das für große Anteilnahme sorgte. Foto: picture alliance / dpa | Str
JF-Plus Icon Premium Attentat auf Schwedens Ministerpräsident
 

Mord an Olof Palme und das Rätseln über die Hinter­männer

Das Attentat auf den schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme wirft bis heute Fragen auf. Neben Mutmaßungen über Geheimdienstverstrickungen gab es auch Ermittlungen gegen mögliche Einzeltäter – und ein Geständnis.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das Attentat auf Olof Palme war ein Schock für Schweden, das für große Anteilnahme sorgte. Foto: picture alliance / dpa | Str
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles