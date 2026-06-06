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Zusammenarbeit der Rechten: Schwedendemokrat Charlie Weimers: „Die Brandmauer fällt immer öfter“

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Schwedendemokrat Charlie Weimers: Der Niederreißer der Brandmauer in Brüssel. Foto: IMAGO / TT
Schwedendemokrat Charlie Weimers: Der Niederreißer der Brandmauer in Brüssel. Foto: IMAGO / TT
Schwedendemokrat Charlie Weimers: „Unbefristete Aufenthaltsgenehmigungen für Asylsuchende werden 2026 abgeschafft.“ Foto: IMAGO / TT
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Schwedendemokrat Charlie Weimers: „Die Brandmauer fällt immer öfter“

Im exklusiven JF-Interview erklärt der EU-Abgeordnete Charlie Weimers, wie Schweden in Sachen Migration, Kernkraft und Kriminalität umgekrempelt wird. Der Schwedendemokrat spricht auch über die Probleme der deutschen Konservativen und darüber, was sie besser machen können.

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Schwedendemokrat Charlie Weimers: „Unbefristete Aufenthaltsgenehmigungen für Asylsuchende werden 2026 abgeschafft.“ Foto: IMAGO / TT
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