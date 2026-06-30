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Ukrainekrieg: Russlands Südfront bröckelt und die Soldaten murren lauter

Ukrainekrieg: Russlands Südfront bröckelt und die Soldaten murren lauter

Ukrainekrieg: Russlands Südfront bröckelt und die Soldaten murren lauter

Die Soldaten Russlands sind unzufrieden: Russische Soldaten halten nach feindlichen Drohnen Ausschau.
Die Soldaten Russlands sind unzufrieden: Russische Soldaten halten nach feindlichen Drohnen Ausschau.
Russische Soldaten halten nach feindlichen Drohnen Ausschau. Foto: picture alliance / TASS | Dmitry Yagodkin
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Russlands Südfront bröckelt und die Soldaten murren lauter

Der Unmut in Russlands Armee wächst. Die Stimmen, die die Kriegsführung und Missstände in den Streitkräften kritisieren, werden lauter. Von einer Revolte gegen den Kreml ist das Land jedoch weit entfernt. Zugleich verschlechtert sich die Lage an der Südfront.

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Russische Soldaten halten nach feindlichen Drohnen Ausschau. Foto: picture alliance / TASS | Dmitry Yagodkin
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