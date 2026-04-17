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Regime-Kampagne: Rekrutiert der Iran in Deutschland Kindersoldaten?

Regime-Kampagne: Rekrutiert der Iran in Deutschland Kindersoldaten?

Regime-Kampagne: Rekrutiert der Iran in Deutschland Kindersoldaten?

Ein Kind im Iran posiert mit einer Pistole.
Ein Kind im Iran posiert mit einer Pistole.
Iranisches Kind mit Pistole in der Hand und Kappe der Revolutionsgarden auf dem Kopf: Einsatz für das Regime? Foto: picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazl
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Rekrutiert der Iran in Deutschland Kindersoldaten?

Die iranische Botschaft in Berlin ruft ihre Staatsbürger in Deutschland dazu auf, sich online zu registrieren, um ihr Leben für den Iran „zu opfern“. Mitmachen können schon Kinder ab zwölf Jahren. Werden die Teilnehmer in den Krieg geschickt? Und was sagt das Auswärtige Amt dazu?

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