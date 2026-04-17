Rekrutiert der Iran in Deutschland Kindersoldaten?

Iranisches Kind mit Pistole in der Hand und Kappe der Revolutionsgarden auf dem Kopf: Einsatz für das Regime? Foto: picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazl

Die iranische Botschaft in Berlin ruft ihre Staatsbürger in Deutschland dazu auf, sich online zu registrieren, um ihr Leben für den Iran „zu opfern“. Mitmachen können schon Kinder ab zwölf Jahren. Werden die Teilnehmer in den Krieg geschickt? Und was sagt das Auswärtige Amt dazu?