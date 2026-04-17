Israels Palästinapolitik ist nicht unsere Staatsräson

Man muss Israels Finanzminister Bezalel Smotrich für seine Ansage dankbar sein, sie klärt die Lage. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ohad Zwigenberg

Die harschen Worte von Israels Finanzminister Smotrich gegen Kanzler Merz haben etwas Gutes. Sie haben deutlich gemacht, dass sich Israel in seine Nahostpolitik nicht reinreden lässt. Daraus sollte die Bundesrepublik Schlüsse für ihre Außenpolitik ziehen. Ein Kommentar von Thorsten Hinz.