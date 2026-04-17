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Deutsche Außenpolitik und Nahostkonflikt: Israels Palästinapolitik ist nicht unsere Staatsräson

Deutsche Außenpolitik und Nahostkonflikt: Israels Palästinapolitik ist nicht unsere Staatsräson

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Man muss Israels Finanzminister Bezalel Smotrich für seine Ansage dankbar sein, sie klärt die Lage.
Man muss Israels Finanzminister Bezalel Smotrich für seine Ansage dankbar sein, sie klärt die Lage.
Man muss Israels Finanzminister Bezalel Smotrich für seine Ansage dankbar sein, sie klärt die Lage. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ohad Zwigenberg
JF-Plus Icon Premium Deutsche Außenpolitik und Nahostkonflikt
 

Israels Palästinapolitik ist nicht unsere Staatsräson

Die harschen Worte von Israels Finanzminister Smotrich gegen Kanzler Merz haben etwas Gutes. Sie haben deutlich gemacht, dass sich Israel in seine Nahostpolitik nicht reinreden lässt. Daraus sollte die Bundesrepublik Schlüsse für ihre Außenpolitik ziehen. Ein Kommentar von Thorsten Hinz.

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Man muss Israels Finanzminister Bezalel Smotrich für seine Ansage dankbar sein, sie klärt die Lage. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ohad Zwigenberg
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