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Korruption: Wo waren die Behörden beim SPD-Filz?

Korruption: Wo waren die Behörden beim SPD-Filz?

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SPD-Lokalpolitikerin Hülya Iri zwischen viel Geld und Immobilien: Insolvenz ihres mit Steuergeld finanzierten Vereins wirft Fragen auf. (Themenbild/collage)
SPD-Lokalpolitikerin Hülya Iri zwischen viel Geld und Immobilien: Insolvenz ihres mit Steuergeld finanzierten Vereins wirft Fragen auf. (Themenbild/collage)
SPD-Lokalpolitikerin Hülya Iri zwischen viel Geld und Immobilien: Insolvenz ihres mit Steuergeld finanzierten Vereins wirft Fragen auf. Quelle: Instagram Grafik: JF
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Wo waren die Behörden beim SPD-Filz?

Sie wussten von dem möglichen Subventionsbetrug – und taten nichts: Der Fall der SPD-Politikerin Hülya Iri zeigt die doppelten Standards der Politik und Justiz auf. Ein Kommentar von Vincent Steinkohl.

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SPD-Lokalpolitikerin Hülya Iri zwischen viel Geld und Immobilien: Insolvenz ihres mit Steuergeld finanzierten Vereins wirft Fragen auf. Quelle: Instagram Grafik: JF
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