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Schicksalstage der Christdemokraten: Liegt auf der CDU der Schatten der Democrazia Cristiana?

Schicksalstage der Christdemokraten: Liegt auf der CDU der Schatten der Democrazia Cristiana?

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Partei sollten den Niedergang der DC als Warnung begreifen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Partei sollten den Niedergang der DC als Warnung begreifen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Partei sollten den Niedergang der DC als Warnung begreifen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
JF-Plus Icon Premium Schicksalstage der Christdemokraten
 

Liegt auf der CDU der Schatten der Democrazia Cristiana?

Bis heute steht das Menetekel der Democrazia Cristiana an der Wand: Bricht die deutsche Christdemokratie ein wie einst ihr italienisches Pendant? Tatsächlich zeigen CDU/CSU mit einer zeitlichen Verzögerung dieselben Niedergangssymptome wie ihre italienische Schwester.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Partei sollten den Niedergang der DC als Warnung begreifen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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