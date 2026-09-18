Liegt auf der CDU der Schatten der Democrazia Cristiana?

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Partei sollten den Niedergang der DC als Warnung begreifen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Bis heute steht das Menetekel der Democrazia Cristiana an der Wand: Bricht die deutsche Christdemokratie ein wie einst ihr italienisches Pendant? Tatsächlich zeigen CDU/CSU mit einer zeitlichen Verzögerung dieselben Niedergangssymptome wie ihre italienische Schwester.