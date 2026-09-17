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Putsch gegen Kanzler abgesagt: Merz und das unerträgliche Siechtum einer Zombie-Koalition

Putsch gegen Kanzler abgesagt: Merz und das unerträgliche Siechtum einer Zombie-Koalition

Putsch gegen Kanzler abgesagt: Merz und das unerträgliche Siechtum einer Zombie-Koalition

Die Bundesregierung um Merz im Reichstag: Eine Zombie-Koalition.
Die Bundesregierung um Merz im Reichstag: Eine Zombie-Koalition.
Die Bundesregierung im Reichstag: Eine Zombie-Koalition. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
JF-Plus Icon Premium Putsch gegen Kanzler abgesagt
 

Merz und das unerträgliche Siechtum einer Zombie-Koalition

Der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten bleibt im Amt. Solange die Deutschland zerstörende Koalition Neuwahlen verweigert, dürfen wir uns bei der Regierungs-Simulation des Untoten Merz gruseln. Die Alternativen sind aber noch schlimmer. Ein Kommentar.

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Die Bundesregierung im Reichstag: Eine Zombie-Koalition. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
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