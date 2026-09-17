Die Fraktion rebelliert, aber Frei sieht die CDU mit Merz „gut aufgestellt“

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BERLIN. Mit Durchhalteparolen und Treuebekenntnissen hat Unions-Fraktionschef Thorsten Frei versucht, die Diskussion um einen Putsch gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu ersticken. In der ARD-Talkshow „Maischberger“ sagte er auf eine entsprechende Frage, der 70-Jährige bleibe auch dann Regierungschef, „wenn die Landtagswahlen vor allem in Mecklenburg-Vorpommern granatenmäßig schiefgehen“.

Frei antwortete der Gastgeberin Sandra Maischberger: „Ich bin davon überzeugt, dass Friedrich Merz Bundeskanzler bleibt. Wir brauchen eine Reformpolitik, die das Land fit macht für die Zukunft. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dafür gut aufgestellt sind.“

Frei ist erst seit sieben Wochen CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender, vorher war er Kanzleramtsminister. Er gilt Merz gegenüber als absolut loyal. Das sieht unter den Abgeordneten allerdings anders aus. Dort herrscht nicht erst seit dem Wahldebakel von Sachsen-Anhalt großer Frust über die Arbeit des Bundeskanzlers und dessen „Anbiederei an die SPD“.

Frei hält Treuebekenntnis der Fraktion für verzichtbar

Treuebekenntnisse aus der Unionsfraktion für Merz hält Frei indes für verzichtbar. Denn: „Wir haben eine Situation, wo das nicht notwendig ist. Deshalb brauchen wir das auch nicht. Wir diskutieren Sachthemen und wollen in der Sache weiterkommen.“

Ganz wegreden wollte Frei die Krise des unbeliebtesten Bundeskanzlers aller Zeiten aber dann doch nicht: „Für jeden ist es offensichtlich, dass wir zur Zeit in einer sehr schwierigen Phase sind.“ In diesem Zusammenhang sprach er von „den aktuellen Umfragewerten“ und „Wahlergebnissen, die sehr schlecht waren zuletzt“. Er hob aber das Kommunalwahlergebnis von Niedersachsen hervor. Allerdings hatte die CDU dort auch 4,5 Prozentpunkte verloren.

Lob für Merz

Frei ergänzte: „Natürlich prägt das eine Partei und eine Fraktion. Und natürlich führt das auch zu schwierigen Diskussionen. Davon sind wir nicht befreit.“ Er stellte auch in „Frage, ob wir die Kraft aufbringen, diese großen Herausforderungen jetzt auch zu bewältigen. Wir müssen Wachstum erzeugen, Wettbewerbsfähigkeit stärken und vieles gleichzeitig machen.“



Aber er sei da sehr zuversichtlich – wegen des Bundeskanzlers: „Friedrich Merz hat den Mut, gemeinsam mit seiner Regierung diese Aufgaben anzugehen und zu lösen!“ (fh)