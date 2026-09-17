Meloni streicht die Kfz-Steuer für Millionen Fahrzeuge

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ROM. Die italienische Regierung hat die Kfz-Steuer für rund 14,5 Millionen Fahrzeuge für ein Jahr ausgesetzt. Besitzer kleiner und mittelgroßer Autos sowie von Motorrädern und Motorrollern müssen die sogenannte bollo auto im Jahr 2027 nicht bezahlen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete die Abgabe nach der Kabinettssitzung als „eine der meistgehassten Steuern der Italiener“.

Während andere Parteien über Vermögensteuern sprächen, schaffe ihre Regierung eine Steuer auf Eigentum ab, schrieb die Vorsitzende der konservativen Fratelli d’Italia anschließend auf sozialen Medien.

Die Entlastung ist Teil eines Maßnahmenpakets gegen die hohen Energie- und Kraftstoffpreise. Benzin und Diesel kosten in Italien derzeit mehr als zwei Euro je Liter. Seit dem Frühjahr hat Rom bereits mehrfach die Mineralölsteuer gesenkt und Hilfen für Transportunternehmen beschlossen.

Ein steuerfreies Fahrzeug pro Bürger

Die neue Regelung gilt für Pkw mit einer Leistung von bis zu 80 Kilowatt, was etwa 109 PS entspricht. Erfasst werden außerdem sämtliche Motorräder und Motorroller. Nach Angaben der Regierung profitieren damit mehr als 70 Prozent der kleinen und mittelgroßen Autos.

Jeder Bürger darf die Befreiung allerdings nur für ein einziges ordnungsgemäß versichertes Fahrzeug beanspruchen. Wer mehrere Autos besitzt, erhält den Steuernachlass automatisch für das Fahrzeug mit der geringsten Motorleistung. Besitzt jemand sowohl ein Auto als auch ein Motorrad, wird die Befreiung vorrangig auf den Pkw angewendet.

Der vom Kabinett verabschiedete Erlass gilt zunächst ausschließlich für Zahlungen zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2027. Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti kündigte jedoch an, die Steuerbefreiung mit dem nächsten Haushalt dauerhaft machen zu wollen. Die Einnahmen aus der Kfz-Steuer fließen bislang an die Regionen und autonomen Provinzen. Sie finanzieren damit unter anderem Teile des italienischen Gesundheitssystems. Der Staat stellt deshalb rund 2,3 Milliarden Euro bereit, um die erwarteten Ausfälle zu ersetzen.

Opposition spricht von einem Wahlgeschenk

Woher das Geld für die Entlastung dauerhaft kommen soll, ließ die Regierung bislang offen. Der Entwurf beziffert die Kosten allein für 2027 auf etwa 2,36 Milliarden Euro. Zugleich dürfte Italiens Staatsverschuldung in diesem Jahr auf fast 139 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. Damit wäre das Land der am höchsten verschuldete Staat der Euro-Zone.

Vertreter der linken Opposition bezeichneten die Steuerpause als Wahlgeschenk. Im Herbst 2027 steht in Italien die nächste Parlamentswahl an. Melonis Mitte-rechts-Koalition gerät derzeit sowohl durch das Mitte-links-Lager als auch durch eine neue rechte Partei des früheren Generals Roberto Vannacci unter Druck. Meloni hält dagegen, die Abschaffung der Kfz-Steuer setze lediglich den bisherigen Entlastungskurs ihrer Regierung fort. Sie verwies dabei auf die Abschaffung der Immobiliensteuer für selbstgenutzte Wohnungen unter dem früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi im Jahr 2008.

Gleichzeitig verlängert Rom die Steuervergünstigung für Diesel nur noch in abgeschwächter Form. Der Nachlass sinkt zunächst von 17 auf 12,2 Cent je Liter und wird Ende September noch einmal halbiert. Am 5. Oktober soll er vollständig auslaufen. Statt dauerhaft den Verbrauch von Kraftstoff zu subventionieren, setzt Meloni nun auf eine sichtbare Entlastung für Millionen Fahrzeugbesitzer. (rr)